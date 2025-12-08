Casomai il film girato a Torre de’ Busi Un set bergamasco per una storia d’amore - Video

ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. A Torre de’ Busi, nella chiesa di San Michele, prese vita «Casomai»: la storia d’amore firmata da Alessandro D’Alatri che segnò l’esordio al cinema di Fabio Volo e legò per sempre Bergamo a un capitolo importante del cinema italiano. Anche questa è una storia della nostra rubrica collegata al gioco de L’Eco di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

