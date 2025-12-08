Caso Salah addio al Liverpool sempre più vicino | l’Arabia nel futuro dell’egiziano

Il futuro di Mohamed Salah al Liverpool è sempre più incerto, con voci di un trasferimento imminente in Arabia. Durante l’ultimo incontro a San Siro, Di Marzio ha rivelato dettagli sulla rottura con lo staff dei Reds e l’esclusione contro l’Inter, alimentando le speculazioni sul suo addio al calcio europeo e un possibile trasferimento nel campionato arabo.

Inter News 24 Caso Salah, parla Di Marzio da San Siro: esclusione contro l’Inter, rottura con Slot e futuro lontano dall’Europa. Il caso Momo Salah tiene banco in casa Liverpool alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. Dopo lo sfogo pubblico dell’attaccante egiziano e la decisione del club di escluderlo dalla trasferta di San Siro, lo scenario legato al suo futuro appare sempre più delineato. A fare chiarezza è stato Gianluca Di Marzio, intervenuto direttamente dal Meazza ai microfoni di Sky Sport. Secondo quanto raccontato dal noto esperto di mercato, la rottura tra Mohamed Salah, il club e Arne Slot è ormai profonda, e la cessione del fuoriclasse egiziano sembra solo questione di tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caso Salah, addio al Liverpool sempre più vicino: l’Arabia nel futuro dell’egiziano

Contenuti che potrebbero interessarti

Non finiscono i problemi per Slot e il Liverpool Oltre al "caso" Salah, escluso dal club, contro l'Inter mancheranno anche Federico Chiesa e soprattutto Cody Gakpo I Reds si presenteranno a San Siro con un attacco rimaneggiato Vai su Facebook

#Liverpool, si infiamma il caso #Salah: l’attaccante ufficialmente non convocato per il match di Champions contro l’Inter Vai su X

Liverpool, esplode il caso Salah: ipotesi addio dopo il durissimo sfogo - Il fuoriclasse 33enne ha giocato solo un tempo nelle ultime tre partite: dopo il 3- Si legge su msn.com