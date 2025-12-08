Caso Davoli la difesa in Cassazione Il pm | La 14enne non era una Lolita
"Dopo aver saputo della sentenza il mio assistito è apparso sollevato. Se le richieste della Procura fossero state accolte, la pena sarebbe quasi raddoppiata, sfiorando gli 8 anni". A dichiararlo è l’avvocato Liborio Cataliotti (foto), difensore di Andrea Davoli, ex insegnante di religione ed educatore di Comunione e liberazione. Il 54enne reggiano fu arrestato il 19 agosto 2023, con l’accusa di atti sessuali con una 14enne che gli era stata affidata dai genitori per un ritiro spirituale. La seconda sezione penale della Corte d’Appello ha in parte riformato nei giorni scorsi la sentenza di primo grado emessa nell’ottobre 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
