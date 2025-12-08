A distanza di dodici anni con accuse e diverse situazioni che si sono accavallate, forse è la volta buona che si sveli il giallo dell’ex dirigente Mps Uno squarcio di luce dopo anni di depistaggi, polemiche e tanto altro. Ma sembra esserci una direzione diverso sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Monte Paschi Siena, scomparso il 6 marzo del 2013 in situazioni ancora del tutto da chiarire. Fino adesso. (Ansa Foto) Cityrumors.it Alla base di tutto ci sarebbe una nuova consulenza che, su basi scientifiche e fisiche, dimostrerebbe che David Rossi sia stato ucciso e che non si sarebbe mai suicidato ma fu costretto e alla fine gettato dalla finestra. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Caso David Rossi, per la nuova perizia è stato omicidio: svolta clamorosa