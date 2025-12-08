Caso David Rossi per la nuova perizia è stato omicidio | svolta clamorosa

Cityrumors.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di dodici anni con accuse e diverse situazioni che si sono accavallate, forse è la volta buona che si sveli il giallo dell’ex dirigente Mps Uno squarcio di luce dopo anni di depistaggi, polemiche e tanto altro. Ma sembra esserci una direzione diverso sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Monte Paschi Siena, scomparso il 6 marzo del 2013 in situazioni ancora del tutto da chiarire. Fino adesso. (Ansa Foto) Cityrumors.it Alla base di tutto ci sarebbe una nuova consulenza che, su basi scientifiche e fisiche, dimostrerebbe che David Rossi sia stato ucciso e che non si sarebbe mai suicidato ma fu costretto e alla fine gettato dalla finestra. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

caso david rossi per la nuova perizia 232 stato omicidio svolta clamorosa

© Cityrumors.it - Caso David Rossi, per la nuova perizia è stato omicidio: svolta clamorosa

Altri contenuti sullo stesso argomento

caso david rossi nuova"David Rossi è stato ucciso", simulazione 3d sconfessa perizia suicidio: l'esclusiva a Le Iene - Per la prima volta una prova scientifica dimostrerebbe che il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena non si sarebbe suicidato. adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Caso David Rossi Nuova