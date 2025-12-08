Caso choc a Prato marocchino sfregia una donna | Colpisce solo le italiane
Una storia a dir poco scioccante quella che arriva da Prato, dove un cittadino straniero aveva cominciato a seminare il terrore, aggredendo e sfregiando alcune donne incontrate per strada. Almeno sette gli episodi contestati. Adesso il soggetto si trova ricoverato in una struttura perché giudicato incapace di intendere e di volere. Stando a quanto riferito sino ad ora, l'ultimo caso risale alla serata di sabato 6 dicembre. Lo straniero, un 20enne marocchino, si è imbattuto nella sua ultima vittima in piazza delle Carceri a Prato. La donna, una 30enne di nazionalità italiana, è stata aggredita e sfregiata al volto dal nordafricano, armato di un coccio di bottiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Picchia a caso due donne mentre passeggiano: «Botte e schiaffi». Residenti sotto choc. -> https://www.nordest24.it/aggressione-donne-uomo-polizia-fermato - facebook.com Vai su Facebook
Sfregia al volto una donna con un coccio di bottiglia a Prato, fermato 20enne marocchino. «Colpisce solo italiane, è la settima volta» - L'ultima episodio, eccolo: una donna è stata aggredita e sfregiata al volto con un coccio di ... Scrive msn.com