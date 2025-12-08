Una storia a dir poco scioccante quella che arriva da Prato, dove un cittadino straniero aveva cominciato a seminare il terrore, aggredendo e sfregiando alcune donne incontrate per strada. Almeno sette gli episodi contestati. Adesso il soggetto si trova ricoverato in una struttura perché giudicato incapace di intendere e di volere. Stando a quanto riferito sino ad ora, l'ultimo caso risale alla serata di sabato 6 dicembre. Lo straniero, un 20enne marocchino, si è imbattuto nella sua ultima vittima in piazza delle Carceri a Prato. La donna, una 30enne di nazionalità italiana, è stata aggredita e sfregiata al volto dal nordafricano, armato di un coccio di bottiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso choc a Prato, marocchino sfregia una donna: "Colpisce solo le italiane"