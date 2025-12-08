Casalino un albero di Natale di 5 metri tutto decorato a mano
Il comune di Casalino presenta un albero di Natale di 5 metri completamente decorato a mano, simbolo di passione e creatività artigianale. Un'opera che celebra le festività con un tocco unico, portando luce e tradizione al centro della comunità durante il periodo natalizio.
Cinque metri di passione artigianale per celebrare le festività. Il comune di Casalino è lieto di annunciare l'inaugurazione di un albero di Natale speciale che illuminerà le festività natalizie con un tocco di creatività e tradizione artigianale. L'imponente albero, alto quasi cinque metri, è.
