Casa esplosa è stato un gesto volontario | Doveva lasciare la casa Così è morto Pierantonio Cianti FOTO

Con ogni probabilità, come emerso nel corso delle ore, sarebbe stato un gesto volontario, quello di Pierantonio Cianti, pensionato di 71 anni, morto questa mattina nella casa dove viveva in affitto a Barberino di Mugello, esplosa nel cuore della notte, intorno alle 3:45.All'inizio si è parlato di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

