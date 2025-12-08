Casa esplosa | chi era la vittima cosa è successo FOTO

Un fortissimo boato ha svegliato questa notte, intorno alle 3:45, l'abitato di Barberino di Mugello, circa 35 chilometri a nord del capoluogo. L'allarme è scattato immediatamente e ai soccorritori la situazione è apparsa subito molto grave: fiamme, detriti in mezzo alla strada, la parete laterale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it