Casa esplosa | chi era la vittima cosa è successo FOTO

Firenzetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fortissimo boato ha svegliato questa notte, intorno alle 3:45, l'abitato di Barberino di Mugello, circa 35 chilometri a nord del capoluogo. L'allarme è scattato immediatamente e ai soccorritori la situazione è apparsa subito molto grave: fiamme, detriti in mezzo alla strada, la parete laterale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Casa Esplosa Era Vittima