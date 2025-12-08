Cartelloni pubblicitari a Colturano rimossi dei manifesti lungo la Cerca | Serve un osservatorio contro l’abusivismo

Colturano (Milano) –“Si istituisca un Osservatorio per vigilare sulla regolarità dei cartelloni pubblicitari installati lungo le strade. Un organismo esterno, con esperti del settore, in grado di monitorare il fenomeno dell’abusivismo e comprendere l’operato delle Amministrazioni locali, in particolare la concessione di autorizzazioni che talvolta sembrerebbe in contrasto con le leggi vigenti”. È l’appello dell’Aipe ( Associazione italiana pubblicità esterna), che funge da tramite tra le aziende del settore pubblicitario e gli enti che governano la materia e gestiscono le autorizzazioni. Il presidente del sodalizio, Giorgio Conca, illustra così la proposta: “La Provincia di Milano si fece già garante di questa possibilità varando, con l’allora presidente Guido Podestà, un Osservatorio costituito da personaggi di primo livello, tra i quali generali dei carabinieri, guardia di finanza e magistrati in quiescenza, con la missione di vigilare sul rilascio delle autorizzazioni e sui sistemi di controllo attuati dalla Provincia stessa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cartelloni pubblicitari, a Colturano rimossi dei manifesti lungo la Cerca: “Serve un osservatorio contro l’abusivismo”

