Carte di credito auto di lusso e affitto pagato | Così veniva corrotto il primario del Sant’Eugenio

Quote societarie, carte di credito, Mercedes in leasing, l’affitto di un appartamento, contratti lavoro per la sua compagna. Il dottor Roberto Palumbo, primario di Nefrologia all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, avrebbe ottenuto benefici importanti dalle cliniche private amiche. Verso quelle strutture – secondo gli inquirenti – il medico dirottava i pazienti in dialisi dimessi dal nosocomio pubblico (ma ancora bisognosi di cure e assistenza) come merce di scambio. Le vicende sono ricostruite nel decreto di perquisizione e nella richiesta di convalida dell’arresto, firmati dalla procura di Roma e citati dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carte di credito, auto di lusso e affitto pagato: “Così veniva corrotto il primario del Sant’Eugenio”

