CARPI-VIS PESARO 1-1 | Carpi è un pari amaro
Finisce in parità al "Cabassi" tra Carpi e Vis Pesaro (1-1). Ad avere maggiori rimpianti per i due punti lasciati per strada è certamente il Carpi, che si è visto raggiungere ad otto minuti dal termine, dopo aver condotto per quasi un'ora e mancato in un paio di circostanze il 2-0. Cassani. 🔗 Leggi su Today.it
Carpi al "" contro la Vis Pesaro nella 17esima giornata di #SerieCSkyWifi Vis Pesaro Stadio "Sandro Cabassi" ore 14:30 #FinoallaFine #avantiCarpi
Carpi: convocati e probabile formazione contro la Vis Pesaro
CARPI CALCIO, LA VIS PESARO RIACCIUFFA I BIANCOROSSI NEL FINALE - 1 nel finale dalla Vis Pesaro: la squadra di Cassani passa per prima al 33º grazie alla rete di Gerbi, ... Si legge su tvqui.it