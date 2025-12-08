CARPI-VIS PESARO 1-1 | Carpi è un pari amaro

Finisce in parità al "Cabassi" tra Carpi e Vis Pesaro (1-1). Ad avere maggiori rimpianti per i due punti lasciati per strada è certamente il Carpi, che si è visto raggiungere ad otto minuti dal termine, dopo aver condotto per quasi un'ora e mancato in un paio di circostanze il 2-0. Cassani. 🔗 Leggi su Today.it

