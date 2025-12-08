Carpi Sogno quarto posto l’ostacolo è la Vis

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’occasione è ghiotta per volare addirittura al 4° posto solitario. I pareggi di Guidonia e Pineto lanciano un bell’assist al Carpi, che però oggi alle 14,30 al ’Cabassi’ deve superare un ostacolo molto tosto come la Vis Pesaro, una delle ’big’ del girone che dopo un avvio difficile ha perso solo una delle ultime 10 gare e insegue a -4. La sfida coi marchigiani, oltre che molto sentita (per il gemellaggio degli ultras biancorossi coi fanesi, storici ’nemici’ dei ’vissini’), riporta alla mente vecchi intrecci del passato quando il tecnico pesarese Stellone (oggi in tribuna per squalifica) guidava il Frosinone e in campo c’era Paganini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

carpi sogno quarto posto l8217ostacolo 232 la vis

© Sport.quotidiano.net - Carpi Sogno quarto posto, l’ostacolo è la Vis

Argomenti simili trattati di recente

carpi sogno quarto postoCarpi Sogno quarto posto, l’ostacolo è la Vis - I pareggi di Guidonia e Pineto spingono i biancorossi che affrontano però una big. Lo riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Carpi Sogno Quarto Posto