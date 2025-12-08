Carpi Sogno quarto posto l’ostacolo è la Vis
L’occasione è ghiotta per volare addirittura al 4° posto solitario. I pareggi di Guidonia e Pineto lanciano un bell’assist al Carpi, che però oggi alle 14,30 al ’Cabassi’ deve superare un ostacolo molto tosto come la Vis Pesaro, una delle ’big’ del girone che dopo un avvio difficile ha perso solo una delle ultime 10 gare e insegue a -4. La sfida coi marchigiani, oltre che molto sentita (per il gemellaggio degli ultras biancorossi coi fanesi, storici ’nemici’ dei ’vissini’), riporta alla mente vecchi intrecci del passato quando il tecnico pesarese Stellone (oggi in tribuna per squalifica) guidava il Frosinone e in campo c’era Paganini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
UNA BOTTEGA DA SOGNO - Carpi (MO) - EMILIA ROMAGNA TEL 3382594403 E-MAIL [email protected] GALLERIA FOTOGRAFICA www.artigianinvetrina.com/una-bottega-da-sogno-emilia-romagna/artigianinvetrina Benvenuti in Una Bottega da Sog - facebook.com Vai su Facebook
Carpi Sogno quarto posto, l’ostacolo è la Vis - I pareggi di Guidonia e Pineto spingono i biancorossi che affrontano però una big. Lo riporta sport.quotidiano.net