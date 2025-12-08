L’occasione è ghiotta per volare addirittura al 4° posto solitario. I pareggi di Guidonia e Pineto lanciano un bell’assist al Carpi, che però oggi alle 14,30 al ’Cabassi’ deve superare un ostacolo molto tosto come la Vis Pesaro, una delle ’big’ del girone che dopo un avvio difficile ha perso solo una delle ultime 10 gare e insegue a -4. La sfida coi marchigiani, oltre che molto sentita (per il gemellaggio degli ultras biancorossi coi fanesi, storici ’nemici’ dei ’vissini’), riporta alla mente vecchi intrecci del passato quando il tecnico pesarese Stellone (oggi in tribuna per squalifica) guidava il Frosinone e in campo c’era Paganini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Carpi Sogno quarto posto, l'ostacolo è la Vis