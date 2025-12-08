CARNE DA MACELLO | NANCY BRILLI CONTRO BALLANDO L’AFFONDO SCUOTE RAI1

Nancy Brilli esprime la sua delusione per l'eliminazione definitiva da Ballando con le Stelle, suscitando reazioni e commenti tra il pubblico e i media. L'attrice si confronta con il risultato, lasciando trasparire il suo dispiacere e commentando l'esperienza vissuta nel programma.

Nancy Brilli non nasconde la profonda delusione per essere stata eliminata definitivamente da Ballando con le Stelle. Nello sfogo punge lo show di Rai1 diretto da Milly Carlucci. Un viaggio. Accidentato, ma pieno di cose. Il primissimo giorno avevano detto: “ti è chiaro, no, che non è una gara di ballo?” E infatti avevo un jive fortissimo che mi è stato cambiato perché sennò sembrava “che me lo fossi portato da casa, tanto è buono. Bisogna fare un percorso”. E poi: “tu farai il viaggio dell’eroe”. Lo hanno detto a tutti.,però. Si sa: l’eroe vince, cade, si rialza, subisce le angherie dei cattivi, affronta tradimenti, viene sacrificato per altri calcoli. 🔗 Leggi su Bubinoblog