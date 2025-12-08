Breaking: L’ex allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti ha intenzione di visitare il nuovo stadio Hill Dickinson del club, quando avrà tempo. L’allenatore del Brasile è impegnato nella preparazione della Coppa del Mondo FIFA della prossima estate in Nord America dopo aver appena saputo delle avversarie della fase a gironi: Scozia, Haiti e Marocco. Recentemente è stato assunto Ancelotti O Seleçao dopo aver trascorso un altro periodo di successo come allenatore del Real Madrid. Potrebbe piacerti Carlo Ancelotti dice che guarda ancora ai risultati dell’Everton. Carlo Ancelotti (a sinistra) accanto a Duncan Ferguson (Credito immagine: Getty Images 2020) L’italiano spera di aggiungere l’unico trofeo che non ha già nel suo bacheca personale quando il Brasile scenderà in campo negli Stati Uniti il??prossimo anno dopo essersi avvicinato come giocatore e aver assaporato il successo quasi ovunque sia stato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Carlo Ancelotti fa una promessa all’Everton durante la sentita ammissione al Goodison Park