Cara fiera ma quanto ci costi? La lente della consigliera Rossoni Pd sui conti di TreviglioFiera

Treviglio. Non fosse bastato l’ affondo sul bilancio di previsione da parte del Pd trevigliese, la consigliera Laura Rossoni ha protocollato un’interpellanza che ha come oggetto le spese di manutenzione straordinaria e la gestione economica del polo fieristico “TreviglioFiera”. L’atto chiede risposta scritta e orale e l’inserimento all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Nel documento Rossoni richiama quanto sostenuto dall’amministrazione, secondo cui il polo fieristico rappresenterebbe un asset strategico per la città. Segnala, però, che dalle recenti determinazioni dirigenziali emerge un quadro di spese consistenti per interventi straordinari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it