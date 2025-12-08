Car sharing macchine dimezzate in 5 anni | addio al servizio in Italia

Vandalismi, furti, e monopattini (+250% dal 2020) hanno affossato l’auto condivisa. Dal 2026 le Enjoy si potranno ritirare soltanto nelle stazioni fisse. E Zity lascia Milano. 🔗 Leggi su Lastampa.it

