capodanno a teatro a roma una festa di famiglia con babbo natale

A Roma, il Capodanno si trasforma in una festa di famiglia, offrendo un modo speciale per celebrare la notte di San Silvestro. Tra spettacoli teatrali e momenti magici, l'evento dedicato alle famiglie con Babbo Natale rende questa serata un'occasione unica per trascorrere la notte più attesa dell'anno in allegria e condivisione.

A Roma, la notte di San Silvestro prende una piega tenera e teatrale grazie al Capodanno per Famiglie. Al Teatro Marconi genitori e bambini possono accogliere l'anno nuovo in un clima accogliente, tra risate, musica e una storia natalizia ricca di sentimento. Una notte di festa pensata per grandi e piccoli Capodanno per Famiglie, che .