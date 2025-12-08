Capello | Juve lenta poco verticale Le critiche di Spalletti? Non le avrei fatte in conferenza

Capello analizza il momento della Juventus, evidenziando una squadra lenta e poco verticale. Le critiche di Spalletti, in particolare, sono oggetto di discussione, mentre le scelte di formazione e le parole su Yildiz e Locatelli vengono approfondite. L'ex allenatore bianconero offre una panoramica dettagliata sulla situazione attuale della Vecchia Signora.

Dalle scelte del tecnico bianconero per la gara contro il Napoli alle parole su Yildiz e Locatelli: l'ex allenatore juventino analizza con noi il complicato momento della Vecchia Signora. E su Inter-Como è netto: "Sembrava una partita tra una prima squadra e una Primavera". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capello: "Juve lenta, poco verticale. Le critiche di Spalletti? Non le avrei fatte in conferenza"

