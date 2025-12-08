Capanno in fiamme a Mondolfo pomeriggio di paura in via Primo Maggio

Nel primo pomeriggio di oggi, un incendio ha interessato un capanno in via Primo Maggio a Mondolfo, provocando paura e caos tra i residenti. L’incendio, scoppiato intorno alle ore 14:50, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, trasformando un normale giorno di festa in una situazione di emergenza.

Fano, 8 dicembre 2025 – Pochi minuti prima delle 15 in via Primo Maggio a Mondolfo l’aria si è riempita di fumo e di sirene: un capanno utilizzato come deposito attrezzi ha preso fuoco all’improvviso, trasformando un tranquillo pomeriggio di festa in una piccola emergenza locale. La chiamata ai soccorsi è scattata in pochi istanti e la macchina dell’intervento si è mossa in modo rapidissimo: sul posto è arrivata prima la squadra dei Vigili del fuoco di Fano, subito supportata da tre mezzi aggiuntivi provenienti dai comandi di Pesaro, Senigallia e Ancona. Un dispiegamento insolito per un capanno, ma necessario: all’interno c’erano diverse attrezzature e materiali che hanno alimentato rapidamente le fiamme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capanno in fiamme a Mondolfo, pomeriggio di paura in via Primo Maggio

