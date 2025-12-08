caos in reparto si dimette amministratore san raffaele di milano

L'ospedale San Raffaele di Milano è al centro di un nuovo sviluppo con le dimissioni dell’amministratore unico, Francesco Galli. La decisione è stata presa in seguito a una riunione d’urgenza del consiglio di amministrazione del Gruppo San Donato, che ha votato all’unanimità per la revoca.

L'amministratore unico dell'ospedale San Raffaele di Milano, Francesco Galli, si è dimesso oggi dopo la riunione d'urgenza del cda del Gruppo San Donato e il voto all'unanimità della procedura di revoca. Le dimissioni fanno seguito al caos al terzo piano dell'iceberg dove ci sono l'admission room, reparto di medicina ad alta intensità e di cure intensive, affidati a una Coop esterna e che, la notte fra il 6 e 7, ha causato il blocco degli accessi al pronto soccorso e il trasferimento dei pazienti in altri reparti. L'assessore al Welfare Guido Bertolaso ha "disposto l'avvio immediato di una indagine dell'Ats". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it