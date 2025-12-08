Caos in carcere la Camera Penale di Rimini | Bisogna risolvere la situazione di continua emergenza

Riminitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tempo la Camera Penale di Rimini sottolinea le gravi carenze strutturali e la carenza di personale in cui si trova la Casa Circondariale di Rimini. Ora torna a intervenire dopo la notizia di due violenti tafferugli avvenuti lo scorso venerdì all'interno della struttura, coinvolti quattro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

caos carcere camera penaleDal caos carceri alla riforma della giustizia, interviene la Camera Penale di Trento e Rovereto. Bertuol: "La separazione delle carriere non indebolirà la magistratura" - “Separare le carriere dei magistrati non comporterà alcun indebolimento del potere giudiziario, ma attuerà il dettato costituzionale che vuole un giudice terzo rispetto alle parti, accusa e di ... Segnala ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Caos Carcere Camera Penale