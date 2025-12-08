Caos in Benin tentativo di golpe fallisce dopo l’intervento nigeriano

It.insideover.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos in Benin, dove nella giornata di ieri il presidente Patrice Talon e i suoi lealisti sono riusciti a sventare, con l’aiuto della Nigeria, un tentativo di golpe. La domenica si è consumata nel caos, con la capitalr Cotonou che è stata presa d’assalto da gruppi di soldati guidati dal tenente colonnello Pascal Tigri, che hanno messo in scena un’operazione simile a quella che negli anni scorsi ha condotto alla caduta dei governi di Niger, Mali, Burkina Faso. Il Benin e il caos a Cotonou. I golpisti sono andati all’attacco di un governo ritenuto corrotto e inefficiente. In Benin il 38,5% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e la nazione ex colonia francese è 166esima su 191 per Indice di Sviluppo Umano, ma in un contesto di grande difficoltà per la regione la pur divisiva leadership di Talon, al potere dal 2016, è stata ritenuta da molti osservatori internazionali come mantenuta nell’alveo della democrazia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

caos in benin tentativo di golpe fallisce dopo l8217intervento nigeriano

© It.insideover.com - Caos in Benin, tentativo di golpe fallisce dopo l’intervento nigeriano

Argomenti simili trattati di recente

caos benin tentativo golpeBenin choc: Presidente Talon sventa golpe annunciato da militari/ Caos Africa: terzo colpo di stato in 3 mesi - Caos Benin dopo il tentato colpo di Stato annunciato da alcuni militari ma subito sventato dal Governo Talon: nuovo golpe? Scrive ilsussidiario.net

caos benin tentativo golpeBenin, sventato tentativo di golpe: le immagini da Cotonou - (LaPresse) Alla periferia di Cotonou, la città più popolosa del Benin, la vita sembra continuare normalmente la mattina di un tentativo di colpo ... Secondo msn.com

caos benin tentativo golpeBenin, fallisce un golpe all’alba: militari in TV, spari a Cotonou e 14 arresti - Il governo parla di tentativo sventato, ECOWAS e Unione Africana condannano, ma restano interrogativi su sicure ... Riporta giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Caos Benin Tentativo Golpe