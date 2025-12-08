Caos in Benin tentativo di golpe fallisce dopo l’intervento nigeriano
Caos in Benin, dove nella giornata di ieri il presidente Patrice Talon e i suoi lealisti sono riusciti a sventare, con l’aiuto della Nigeria, un tentativo di golpe. La domenica si è consumata nel caos, con la capitalr Cotonou che è stata presa d’assalto da gruppi di soldati guidati dal tenente colonnello Pascal Tigri, che hanno messo in scena un’operazione simile a quella che negli anni scorsi ha condotto alla caduta dei governi di Niger, Mali, Burkina Faso. Il Benin e il caos a Cotonou. I golpisti sono andati all’attacco di un governo ritenuto corrotto e inefficiente. In Benin il 38,5% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e la nazione ex colonia francese è 166esima su 191 per Indice di Sviluppo Umano, ma in un contesto di grande difficoltà per la regione la pur divisiva leadership di Talon, al potere dal 2016, è stata ritenuta da molti osservatori internazionali come mantenuta nell’alveo della democrazia. 🔗 Leggi su It.insideover.com
