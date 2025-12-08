Caos al San Raffaele lascia l' amministratore Francesco Galli | dimissioni dopo i gravi errori della coop nelle aree cure intensive

Al San Raffaele si registra un grave episodio di caos, con le dimissioni dell’amministratore Francesco Galli a seguito di «gravi errori» commessi dalla cooperativa nelle aree di cure intensive. Dopo un primo giorno segnato da «errori potenzialmente fatali» degli infermieri, i medici di Medicina ad alta intensità, cure intensive e Admission room avevano già sollevato l’allarme.

Dopo una serie di «errori potenzialmente fatali» degli infermieri al primo giorno di servizio avevano lanciato l'allarme i medici di Medicina ad alta intensità, Medicina di cure intensive e l’Admission room. Il problema nato dalla decisione di affidare a una coop esterna il servizio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

