Cantina Frentana resiste a dazi e calo dei consumi | il 2025 chiude in crescita

Nonostante le sfide del mercato, tra calo dei consumi, tensioni internazionali e dazi, Cantina Frentana si conferma in crescita nel 2025. La cooperativa abruzzese dimostra resilienza e capacità di adattamento, mantenendo saldo il suo ruolo nel settore vinicolo e aprendo nuove prospettive per il futuro.

Cantina Frentana chiude il 2025 in crescita, in un anno in cui i consumi di vino calano, le guerre e i dazi Usa generano preoccupazione e stallo nelle vendite. L'azienda cooperativa di Rocca San Giovanni, fondata nel 1958, traccia un bilancio positivo degli ultimi dodici mesi, che registrano la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Rocca San Giovanni, Cantina Frentana affronta la fase congiunturale più difficile per tutti: «Dobbiamo essere custodi e non proprietari di ciò che ci è stato donato» #Chieti #Vino #Abruzzo Vai su Facebook