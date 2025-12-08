Cantante di Sanremo si ritira e rinuncia al Festival | ecco chi è e il motivo condivisibile
L’annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno e rompe l’atmosfera carica di aspettative che accompagna questa fase di Sanremo Giovani. A sorpresa, una delle artiste più attese decide di fare un passo indietro proprio quando il traguardo sembra ormai a portata di mano. La notizia suscita immediatamente reazioni, commenti e domande: cosa spinge una giovane promessa, già vicinissima alla semifinale, a dire stop? E perché questa uscita di scena sta facendo così tanto rumore? Sanremo? No, grazie: ecco chi abbandona il Festival. Durante la puntata del 2 dicembre su Rai 2 viene comunicato che Soap – nome d’arte di Sophie Ottone, classe 2005 – non proseguirà la gara che avrebbe potuto portarla fino al palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Sanremo, ecco Tommaso Paradiso. Il cantante e la sua prima volta al Festival: “Presto o tardi sarebbe successo – dice al TG1 – un tempo non ci sarei andato, ma adesso ho cambiato idea”. La passione per gli Oasis e il nuovo album "Casa Paradiso". #Tg1 F Vai su X
#Sanremo, ecco Tommaso Paradiso. Il cantante e la sua prima volta al Festival: “Presto o tardi sarebbe successo – dice al TG1 – un tempo non ci sarei andato, ma adesso ho cambiato idea”. La passione per gli Oasis e il nuovo album "Casa Paradiso". #Tg1 F - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo Giovani, è giallo su Soap (la nuova scommessa di Caterina Caselli) che si ritira. Spunta un post polemico. La commissione: “Nessuna sostituzione” - La giovane artista della Sugar Music non sarà alla semifinale del 9 dicembre. Come scrive ilfattoquotidiano.it