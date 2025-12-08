Cantante di Sanremo si ritira e rinuncia al Festival | ecco chi è e il motivo condivisibile

L’annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno e rompe l’atmosfera carica di aspettative che accompagna questa fase di Sanremo Giovani. A sorpresa, una delle artiste più attese decide di fare un passo indietro proprio quando il traguardo sembra ormai a portata di mano. La notizia suscita immediatamente reazioni, commenti e domande: cosa spinge una giovane promessa, già vicinissima alla semifinale, a dire stop? E perché questa uscita di scena sta facendo così tanto rumore? Sanremo? No, grazie: ecco chi abbandona il Festival. Durante la puntata del 2 dicembre su Rai 2 viene comunicato che Soap – nome d’arte di Sophie Ottone, classe 2005 – non proseguirà la gara che avrebbe potuto portarla fino al palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Donnapop.it

