8 dic 2025

L’annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno e rompe l’atmosfera carica di aspettative che accompagna questa fase di Sanremo Giovani. A sorpresa, una delle artiste più attese decide di fare un passo indietro proprio quando il traguardo sembra ormai a portata di mano. La notizia suscita immediatamente reazioni, commenti e domande: cosa spinge una giovane promessa, già vicinissima alla semifinale, a dire stop? E perché questa uscita di scena sta facendo così tanto rumore? Sanremo? No, grazie: ecco chi abbandona il Festival. Durante la puntata del 2 dicembre su Rai 2 viene comunicato che Soap – nome d’arte di Sophie Ottone, classe 2005 – non proseguirà la gara che avrebbe potuto portarla fino al palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Cantante di Sanremo si ritira e rinuncia al Festival: ecco chi è e il motivo condivisibile

Sanremo Giovani, è giallo su Soap (la nuova scommessa di Caterina Caselli) che si ritira. Spunta un post polemico. La commissione: "Nessuna sostituzione" - La giovane artista della Sugar Music non sarà alla semifinale del 9 dicembre.

