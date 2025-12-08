Canottaggio gran galà a Firenze | premiati i 45 campioni mondiali ed europei Franco Morabito giornalista dell’anno per l’Italremo

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si sono celebrate le eccellenze del canottaggio italiano. La Federazione ha reso merito alle medaglie d'oro della stagione 2025 e consegnato i premi "Protagonisti" e "Passione per il Canottaggio". Franco Morabito, cronista e anche presidente di Ussi-Toscana, è stato insignito come " giornalista dell'anno" per l'Italremo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

