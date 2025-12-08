Canottaggio gran galà a Firenze | premiati i 45 campioni mondiali ed europei Franco Morabito giornalista dell’anno per l’Italremo
Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si sono celebrate le eccellenze del canottaggio italiano. La Federazione ha reso merito alle medaglie d'oro della stagione 2025 e consegnato i premi "Protagonisti" e "Passione per il Canottaggio". Franco Morabito, cronista e anche presidente di Ussi-Toscana, è stato insignito come " giornalista dell'anno" per l'Italremo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Gran Galà del Canottaggio”: l’emozione dei Protagonisti tinyurl.com/y5t5v8y8 #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio Vai su X
? IL GRAN GALÀ DELLE STELLE AZZURRE ? Un successo la parata dei campioni e delle campionesse del canottaggio italiano nel Gran Galà di Firenze ? Consegnati anche i premi ai Protagonisti dell'Anno 2025, oltre che alcuni riconoscimenti sp - facebook.com Vai su Facebook
Al Gran Gala di Firenze celebrate le eccellenze azzurre del canottaggio - Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze per celebrare le eccellenze dell'Italremo. Si legge su notizie.tiscali.it