Ancona, 8 dicembre 2025 – Rapporti tesi tra vicini di casa, a Sassoferrato, dove madre e figlia sarebbero arrivate ai ferri corti con una coppia, moglie e marito, dopo che questi ultimi le avevano segnalate per dei cani e dei gatti mal tenuti. Per gli animali erano intervenuti i carabinieri forestali. Il blitz risaliva a ottobre del 2018 e seguì il sequestro di 22 cani e 23 gatti. Due famiglie in guerra, il caso finisce in tribunale . Da quel momento in poi si sarebbe scatenato l’inferno tra le due famiglie. Dispetti, minacce e aggressioni reciproche. In tre sono finiti a processo per lesioni aggravate e minacce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cani e gatti sofferenti, segnalano madre e figlia: è guerra tra vicini tra dispetti, minacce e aggressioni