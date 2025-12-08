Cani al guinzaglio culle in soffitta | l’Italia che invecchia e coccola a 4 zampe sono oltre 65mln i pet nelle case italiane

Ilgiornaleditalia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cani, gatti, conigli e persino rettili: gli italiani si rifugiano sempre più spesso nell’affetto incondizionato degli animali In Italia, le culle sono sempre più vuote. Il tasso di natalità è ai minimi storici: nel 2024 si sono registrate meno di 380.000 nascite, un numero che non si vedeva d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cani al guinzaglio culle in soffitta l8217italia che invecchia e coccola a 4 zampe sono oltre 65mln i pet nelle case italiane

© Ilgiornaleditalia.it - Cani al guinzaglio, culle in soffitta: l’Italia che invecchia e coccola a 4 zampe, sono oltre 65mln i pet nelle case italiane

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Guinzagli per cani | I migliori del 2023 - Se volete tenere un occhio al budget senza sacrificare la qualità del prodotto, il guinzaglio per cani di marca Fhodigogo è ciò che fa per voi. tomshw.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cani Guinzaglio Culle Soffitta