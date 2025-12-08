Cane gettato dall’auto sulla Romea | è caccia al feroce padrone

Ravenna, 8 dicembre 2025 - Era impaurito, ma vivo. Si era nascosto al riparo sotto a un rimorchio parcheggiato nei pressi del luogo dove era stato abbandonato, anzi “gettato” dal proprio padrone o da una persona senza scrupoli. Non sappiamo il nome del cane, ma la sua brutta avventura è finita quando gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale lo hanno rintracciato al km 16 della Strada Statale 309 Romea. L’intervento è avvenuto a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato un uomo “gettare” un cane dalla propria auto. L’animale, visibilmente impaurito, si era rifugiato sotto a un rimorchio parcheggiato nei pressi, dove poi è stato rintracciato e portato in salvo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

