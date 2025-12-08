Can Yaman rivela | Ecco quanti chili ho perso per interpretare Sandokan
Sta riscuotendo un grandissimo successo su Rai Uno con “Sandokan” e la sua carriera è evidentemente in piena ascesa. Si sta parlando di Can Yaman, l'attore e modello nato a Istanbul l'8 novembre 1989. Con la serie tv - 8 puntate da non perdere, staera 8 dicembre un nuoto appuntamento su Rai Uno -. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
«Ho perso più di 10 chili in un mese». Can Yaman racconta senza filtri la trasformazione vissuta per indossare i panni di Sandokan, ruolo che presto lo vedremo interpretare su Rai1. L’attore, 36 anni, rivela quanto sia stato necessario cambiare fisico per rend - facebook.com Vai su Facebook
Can Yaman: è finito l’amore con Sara? Le dichiarazioni dell’attore - Uno di quelli che muove orde di fan, lacrime, battiti accelerati, sorrisi improvvisi. Riporta 361magazine.com