Can Yaman ha una fidanzata? Fino a poco tempo fa sì ma la coppia è scoppiata!

La carriera di Can Yaman sta vivendo un momento d'oro: Sandokan ha conquistato il pubblico di Rai 1 e l'attore turco è tornato stabilmente nel cuore degli spettatori italiani. Ma mentre il lavoro procede spedito, dietro le quinte la vita sentimentale dello star internazionale sembra aver preso tutta un'altra direzione. L'idillio con la sua ultima compagna, infatti, non solo si sarebbe incrinato, ma sarebbe già arrivato al capolinea. E a confermarlo non sono più semplici indiscrezioni: nelle ultime ore sono spuntati segnali inequivocabili. Can Yaman e Sara Bluma si sono lasciati. Se davanti alle telecamere Yaman preferisce mantenere un profilo basso, soprattutto quando il discorso scivola sulla sfera privata, lontano dai talk la verità è emersa con chiarezza.

