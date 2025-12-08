Can Yaman chiama Fiorello | Calcio? In Italia tifo Roma! Poi rivela | Amo studiare avessi potuto avrei fatto quello tutta la vita

Anche nel giorno della Festa dell'Immacolata si rinnova l’appuntamento con ‘La Pennicanza’, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2. Una puntata speciale, che ha visto lo showman ospitare - virtualmente, in videochiamata - Can Yaman, protagonista della serie di grande successo 'Sandokan' sui canali Rai. La conversazione tra i due assume toni subito esilaranti, con Fiorello che apre: “Ma tu l’italiano lo parli eccome, ma non solo.”. Can rivela: “Parlo inglese, spagnolo, turco, ho studiato da piccolo tedesco, russo e francese. Ma ho fatto il liceo italiano a Istanbul e ormai penso anche in italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

