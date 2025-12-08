camposanto la rinascita restaurato il campanile

Oggi, domenica 7 dicembre anno 2025 . S. E. reverendissima mons. Erio Castellucci ha presieduto la celebrazione della riapertura della chiesa e del campanile della parrocchia di San Nicola di Bari a Camposanto, restaurato in seguito degli eventi sismici del 2012. recita così il verbale letto al termine della messa con la quale ieri è stato benedetto l’altare di questo luogo di culto eretto nel XVII secolo e che nel 1629 venne elevata a Pieve. Il campanile, invece, risale al 1741. Gli eventi sismici ricordati nell’atto avevano minato la stabilità e la sicurezza del campanile mentre la chiesa, anch’essa inagibile, risultò parecchio deturpata soprattutto negli affreschi e decori interni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

