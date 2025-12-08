Campionato Mondiale Under 20 Gli azzurri alla Milano Rho Ice Hockey Arena
Dopo l’inaugurazione dei giorni scorsi, la “Milano Rho Ice Hockey Arena“ apre le porte al Campionato Mondiale Under 20 di Prima Divisione Gruppo B della International Ice Hockey Federation (IIHF), che si svolgerà da oggi fino al prossimo al 14 dicembre. A poco meno di due mesi dai Giochi Olimpici ecco le prove generali, visto che la metropoli lombarda si prepara ad accogliere talenti emergenti provenienti da sei nazioni — Italia, Ungheria, Giappone, Estonia, Polonia e Lituania — pronte a darsi battaglia sul ghiaccio in una settimana di adrenalina, forza, agilità e passione. La sede scelta come detto è lamoderna “Milano Rho Ice Hockey Arena”, all’interno del complesso della Fiera Milano a Rho, progettata per offrire un impianto all’avanguardia ad atleti e appassionati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
