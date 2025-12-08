Dopo l’inaugurazione dei giorni scorsi, la “Milano Rho Ice Hockey Arena“ apre le porte al Campionato Mondiale Under 20 di Prima Divisione Gruppo B della International Ice Hockey Federation (IIHF), che si svolgerà da oggi fino al prossimo al 14 dicembre. A poco meno di due mesi dai Giochi Olimpici ecco le prove generali, visto che la metropoli lombarda si prepara ad accogliere talenti emergenti provenienti da sei nazioni — Italia, Ungheria, Giappone, Estonia, Polonia e Lituania — pronte a darsi battaglia sul ghiaccio in una settimana di adrenalina, forza, agilità e passione. La sede scelta come detto è lamoderna “Milano Rho Ice Hockey Arena”, all’interno del complesso della Fiera Milano a Rho, progettata per offrire un impianto all’avanguardia ad atleti e appassionati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Campionato Mondiale Under 20. Gli azzurri alla “Milano Rho Ice Hockey Arena“