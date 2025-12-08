cambogia thailandia tornano le tensioni lungo il confine

Il confine tra Thailandia e Cambogia torna a essere teatro di violenze. L’esercito di Bangkok ha confermato la morte di un proprio militare e il ferimento di altri quattro, attribuendo la responsabilità alle truppe cambogiane impegnate nella zona di Ubon Ratchathani. Dal lato opposto, il ministero della Difesa cambogiano sostiene invece che siano stati i thailandesi a muovere per primi, accusandoli di aver aperto le ostilità nelle province di Preah Vihear e Oddar Meanchey e precisando che Phnom Penh non avrebbe risposto al fuoco. L’esercito thailandese: «Utilizzati aerei per colpire obiettivi militari». 🔗 Leggi su Lettera43.it

