Cambi incomprensibili Yildiz non ci merita | Napoli-Juve le reazioni social
Tante critiche mosse dal popolo bianconero ai cambi di Luciano Spalletti, sia per quanto riguarda gli ingressi tardivi (come quello di Zhegrova) sia per quanto riguarda i giocatori sostituiti (come Yildiz, trascinatore anche questa sera della Juve. Guarda qui le migliori reazioni dal web dopo Napoli-Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gli esponenti di Monte Porzio Cambia giudicano questa posizione incomprensibile - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Juventus, il confronto impietoso fra l'attacco azzurro e la difesa bianconera. Spalletti, il cambio di Yildiz non ha alcun motivo - L'analisi della sfida vinta dalla formazione di Antonio Conte contro la squadra di Luciano Spalletti. msn.com scrive