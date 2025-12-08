Caltagirone | Napoli luogo del futuro
Caltagirone esprime entusiasmo per il futuro di Napoli, sottolineando il suo ruolo come città in crescita e innovazione. Descrive Napoli come un luogo ricco di bellezze e opportunità, invitando a non lasciarla sfuggire questa fase di sviluppo che potrebbe portare grandi benefici.
«Napoli è una città bellissima che sta vivendo una importante fase di crescita. È una opportunità che non dev?essere persa». Con queste parole. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
