Calendario Europei cross atletica 2025 | orari programma tv streaming
Ambizioni importanti per l’atletica italiana in vista dei Campionati Europei 2025 di cross, che si terranno nella giornata di domenica 14 dicembre a Lagoa (in Portogallo). La rassegna continentale di corsa campestre vedrà lo svolgimento di sette gare (sei individuali ed una staffetta mista) tra categorie giovanili e assolute, che metteranno in palio anche delle medaglie per le graduatorie a squadre. La spedizione azzurra punta in alto soprattutto nella prova femminile seniores sulla distanza dei 7470 metri con la regina del mezzofondo europeo Nadia Battocletti, che proverà a bissare l’oro conquistato un anno fa a Lovanio dopo aver dimostrato un ottimo stato di forma nei cross delle scorse settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it
