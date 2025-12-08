Calendario dell' Avvento al Rovescio

Perugiatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato di Città di Castello della Croce Rossa Italiana annuncia con entusiasmo il lancio della nuova iniziativa solidale per il periodo natalizio: il Calendario dell’Avvento al Rovescio 2025. Si terrà dal 1° al 20 dicembre e ha l’obiettivo di raccogliere beni di prima necessità da destinare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

