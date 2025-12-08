Caldo anomalo sull’Italia | alta pressione dominante e scarse precipitazioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata più primaverile che invernale. Poche nuvole, assenza quasi totale di neve e condizioni stabili: anche oggi il meteo conferma un’anomala fase di caldo fuori stagione, con l’alta pressione che continua a impedire l’arrivo dell’aria fredda sulla Penisola. Le temperature risultano in aumento e, soprattutto al Centro e al Sud, il tempo resta mite e stabile. Secondo gli esperti, questo scenario dovrebbe proseguire nei prossimi giorni. Un contesto meteo insolito: parla l’esperto. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, spiega che l’Italia è nuovamente diretta verso una fase più calda del normale, con un robusto anticiclone in grado di bloccare perturbazioni e correnti fredde non solo sul nostro Paese, ma anche su buona parte d’Europa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

