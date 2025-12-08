Caldo anomalo sull’Italia | alta pressione dominante e scarse precipitazioni

Dayitalianews.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata più primaverile che invernale. Poche nuvole, assenza quasi totale di neve e condizioni stabili: anche oggi il meteo conferma un’anomala fase di caldo fuori stagione, con l’alta pressione che continua a impedire l’arrivo dell’aria fredda sulla Penisola. Le temperature risultano in aumento e, soprattutto al Centro e al Sud, il tempo resta mite e stabile. Secondo gli esperti, questo scenario dovrebbe proseguire nei prossimi giorni. Un contesto meteo insolito: parla l’esperto. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, spiega che l’Italia è nuovamente diretta verso una fase più calda del normale, con un robusto anticiclone in grado di bloccare perturbazioni e correnti fredde non solo sul nostro Paese, ma anche su buona parte d’Europa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

caldo anomalo sull8217italia alta pressione dominante e scarse precipitazioni

© Dayitalianews.com - Caldo anomalo sull’Italia: alta pressione dominante e scarse precipitazioni

Argomenti simili trattati di recente

caldo anomalo sull8217italia altaCaldo anomalo a dicembre e nebbie al Nord: l’alta pressione blocca l’inverno - Meteo: L’illusione di una stagione fredda in partenza svanisce: in arrivo una lunga fase mite con inversioni termiche, smog e zero termico quasi estivo. Come scrive cilentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Caldo Anomalo Sull8217italia Alta