Caldo anomalo sull’Italia | alta pressione dominante e scarse precipitazioni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata più primaverile che invernale. Poche nuvole, assenza quasi totale di neve e condizioni stabili: anche oggi il meteo conferma un’anomala fase di caldo fuori stagione, con l’alta pressione che continua a impedire l’arrivo dell’aria fredda sulla Penisola. Le temperature risultano in aumento e, soprattutto al Centro e al Sud, il tempo resta mite e stabile. Secondo gli esperti, questo scenario dovrebbe proseguire nei prossimi giorni. Un contesto meteo insolito: parla l’esperto. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, spiega che l’Italia è nuovamente diretta verso una fase più calda del normale, con un robusto anticiclone in grado di bloccare perturbazioni e correnti fredde non solo sul nostro Paese, ma anche su buona parte d’Europa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
Caldo anomalo in Italia: temperature fino a 10-12°C sopra le medie, le zone più colpite - facebook.com Vai su Facebook
#Caldo anomalo in #Italia: temperature fino a 10-12°C sopra le medie, le zone più colpite Vai su X
Caldo anomalo a dicembre e nebbie al Nord: l’alta pressione blocca l’inverno - Meteo: L’illusione di una stagione fredda in partenza svanisce: in arrivo una lunga fase mite con inversioni termiche, smog e zero termico quasi estivo. Come scrive cilentonotizie.it