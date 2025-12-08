Il grande problema di questa stagione della Roma è stata fin dall’inizio la capacità di incidere negli ultimi metri ed il dato sui gol realizzati in campionato, solamente quindici, ne è la conferma. Non è un caso che il tutto coincida anche con il rendimento sottotono di Paulo Dybala, che da quando veste la maglia giallorossa è sempre stato in grado di accendere la luce con le sue giocate. In questi mesi la Joya, anche a causa dei soliti acciacchi fisici, non sta brillando e su di lui continuano ad alimentarsi anche le voci sul futuro. Torna di moda la pista Boca Juniors. Come per diversi altri giocatori giallorossi, anche il contratto di Dybala scadrà il prossimo 30 giugno 2026 e fino a questo momento non ci sarebbero novità riguardanti un possibile rinnovo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, rumors dall’Argentina su Dybala: spunta l’ipotesi rescissione