Calciomercato Roma Federico Chiesa ritorna alla corte di Gasperini? Nessun dubbio per la squadra giallorossa

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Roma: contatti con il Liverpool per riportare Chiesa in Serie A. Le ultime indiscrezioni Il Calciomercato Roma entra finalmente nel vivo con una notizia che potrebbe scuotere l’intero panorama della Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i giallorossi – insieme al Napoli – avrebbero avviato i primi sondaggi con il Liverpool per capire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato roma federico chiesa ritorna alla corte di gasperini nessun dubbio per la squadra giallorossa

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, Federico Chiesa ritorna alla corte di Gasperini? Nessun dubbio per la squadra giallorossa

Argomenti simili trattati di recente

calciomercato roma federico chiesaFederico Chiesa può tornare in Italia? Sondaggi di due club -  L'esterno, ex Juventus, ha passato un anno terribile come quello scorso, mentre negli ultimi ... Scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Roma Federico Chiesa