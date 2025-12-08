Calciomercato Milan osservatori pronti ad un colpo importante! La situazione non lascia dubbi
Calciomercato Milan: osservatori al lavoro per un doppio colpo in Serie A. Nel mirino Muharemovic e Idzes Il Calciomercato Milan non conosce pause e continua a muoversi con discrezione ma grande precisione, seguendo una strategia ben definita: individuare per tempo i talenti più interessanti della Serie A e anticipare la concorrenza. In quest’ottica si inserisce . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Pellegatti svela la «linea dura» del Milan! Mercato congelato a gennaio: «Non ci sia un euro da investire a gennaio, a meno che non esca qualcuno». #Milan #Pellegatti #Calciomercato #ZeroEuro - facebook.com Vai su Facebook
La rivelazione bmbr.cc/yaaudly #Calciomercato #Milan Vai su X