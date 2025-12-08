Calciomercato Juventus | intrigo Salah Yildiz! L’indiscrezione coinvolto anche il numero 10 bianconero Cosa potrebbe accadere
Calciomercato Juventus: intrigo Salah Yildiz in vista della prossima estate. Cosa potrebbe accadere per il futuro del numero 10. La fine di un’era gloriosa rischia di consumarsi nel modo più traumatico possibile. Ad Anfield è scoppiata una tempesta che coinvolge il monumento del club: Mohamed Salah. L’attaccante egiziano è stato escluso dai convocati per la sfida di Champions League contro l’Inter. Una decisione drastica, presa dalla società in risposta all’ultima, esplosiva intervista rilasciata dal giocatore, che ha sancito una rottura ormai insanabile con l’ambiente e con la guida tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bild - Il Liverpool pensa già al sostituto di Salah: nel mirino Yildiz della Juventus - Lo sfogo dell'egiziano nel ventre di Elland Road, dopo il pareggio dei Reds 3- Si legge su msn.com