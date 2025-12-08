Calciomercato Juve Maignan potrebbe vestire la maglia bianconera La situazione non lascia dubbi

Maignan sempre più lontano dal Milan: il calciomercato Juve osserva e i rossoneri preparano il dopo-Mike Il caso Maignan continua a tenere in allerta tutto l’ambiente rossonero. A Milanello si respira un’aria di incertezza che va oltre le prestazioni in campo, perché il rinnovo del portiere francese appare ormai un puzzle irrisolvibile. Secondo le ultime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Maignan Juve, nuovo colpo di scena nel futuro del portiere: il Milan spinge con l’agente per il rinnovo, anche i compagni in pressing. Cosa succede - Maignan Juve, il club rossonero tenta il tutto per tutto per il rinnovo: anche lo spogliatoio si muove per convincere il portiere a restare a Milano Le sirene del calciomercato continuano a suonare at ... Scrive juventusnews24.com

