Calciomercato Juve Comolli ha scelto | per il centrocampo all in su questo 2005

Calciomercato Juve. La Juventus è pronta a muoversi sul mercato già a gennaio per rinforzare il centrocampo e aumentare le possibilità di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il preferito dall’amministratore delegato Comolli sarebbe Rodrigo Mendoza, giovane talento spagnolo classe 2005 attualmente in forza all’ Elche. Il centrocampista ha attirato l’attenzione dei bianconeri non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua giovane età, che lo renderebbe un investimento strategico per il futuro del club. Mendoza, infatti, rappresenterebbe un profilo in grado di crescere rapidamente, garantendo qualità e dinamismo al reparto di centrocampo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it