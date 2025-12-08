Calciomercato Inter | sarà derby con il Milan per questo profilo
Calciomercato Inter. Il mercato di Serie A si accende con un possibile Derby tra Inter e Milan per un giovane talento che sta brillando in questa stagione. Secondo Tuttosport, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale e hanno inserito tra i desideri di Max Allegri un giocatore emergente in grado di rinforzare la retroguardia. Al di là dei sogni più suggestivi come Thiago Silva, il Milan punta con decisione su due profili emergenti del nostro campionato. Tra questi spicca Tarik Muharemovic, che si sta affermando come colonna difensiva del Sassuolo. Il bosniaco si è aggiudicato quattro volte il premio di migliore in campo in appena 14 giornate, confermando un rendimento in crescita costante. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
