Calciomercato Inter porta chiusa a gennaio | decisione netta della dirigenza

Internews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha deciso di blindare il mercato di gennaio, chiudendo le porte a eventuali acquisti. La decisione della dirigenza arriva in seguito alle recenti prestazioni della squadra, segnando un cambio di rotta nel calciomercato dei nerazzurri e definendo le strategie future del club.

Inter News 24 Calciomercato Inter, dopo le ultime prestazioni cambia lo scenario: la società prende posizione sul futuro. In casa nerazzurra arrivano indicazioni chiare sul fronte Calciomercato Inter in vista della sessione invernale. La dirigenza nerazzurra avrebbe infatti preso una posizione molto netta su una possibile operazione in uscita che negli ultimi giorni era tornata a circolare con insistenza. A fare chiarezza è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto nel corso di un video pubblicato su YouTube, dove ha spiegato quale sia l’orientamento attuale del club. SITUAZIONE MERCATO – «L’Inter ha sbarrato la porta a qualsiasi ipotesi di cessione a gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter porta chiusa a gennaio decisione netta della dirigenza

© Internews24.com - Calciomercato Inter, porta chiusa a gennaio: decisione netta della dirigenza

Approfondisci con queste news

calciomercato inter porta chiusaCalciomercato Inter, Caprile è il prescelto per la porta nerazzurra. Spunta una nuova indiscrezione sulla trattativa - La situazione non lascia dubbi Il Calciomercato Inter si prepara a entrare nel vivo, e uno dei temi più caldi riguarda ... Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Porta Chiusa