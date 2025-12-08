Calciomercato Inter porta chiusa a gennaio | decisione netta della dirigenza

L'Inter ha deciso di blindare il mercato di gennaio, chiudendo le porte a eventuali acquisti. La decisione della dirigenza arriva in seguito alle recenti prestazioni della squadra, segnando un cambio di rotta nel calciomercato dei nerazzurri e definendo le strategie future del club.

