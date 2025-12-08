Calciomercato Inter per Muharemovic c’è anche una concorrente di Serie A | le ultime

Inter News 24 Calciomercato Inter, difensore del Sassuolo osservato speciale al Mapei Stadium: i rossoneri tornano a seguirlo dal vivo. Il nome di Tarik Muharemovic, difensore centrale del Sassuolo, si conferma uno dei più caldi in vista delle prossime finestre di mercato. Da tempo sul taccuino dell’ Inter, ora il classe 2003 bosniaco è finito con decisione anche nel mirino del Milan, pronto a inserirsi nella corsa e trasformare l’interesse in un vero e proprio derby di mercato. OSSERVATO SPECIALE – «Un emissario rossonero era presente al Mapei Stadium per seguirlo dal vivo contro la Fiorentina». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, per Muharemovic c’è anche una concorrente di Serie A: le ultime

