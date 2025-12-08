Calciomercato Inter LIVE | derby fi mercato per un nuovo colpo! Una piccola suggestione per il futuro?

Internews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live derby fi mercato per un nuovo colpo una piccola suggestione per il futuro

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: derby fi mercato per un nuovo colpo! Una piccola suggestione per il futuro?

Approfondisci con queste news

Inter avvisata: “Non è super favorita, Derby equilibrato. Tra Calhanoglu e Modric…” | ESCLUSIVO - L’intervento in esclusiva a ‘Ti Amo Calciomercato’ | VIDEO CM. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Live Derby